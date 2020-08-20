يقتل ابن عمه رمياً بالرصاص بسبب "فيسبوك"

المصدر: البيان الإلكتروني

تخلص مواطن مصري من ابن عمه رميا بالرصاص بسبب التشهير به على الفيسبوك في بني سويف، وتم القبض على القاتل وشريكه.

وجاءت البداية بتلقي مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من مزارع يفيد بغياب ابنه عن المنزل، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته، وأنهم وراء واقعة غيابه بحسب روسيا اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فعقدا العزم على التخلص منه.

وأضاف المتهمان، أنهما في سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه، أودت بحياته، وقاما بسحب جثته إلى داخل قارب وإلقائها بالمياه.

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