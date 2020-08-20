تفاصيل ليلة الكارثة .. مصرع أسرة من 5 أفراد بحريق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحقيقات النيابة وأقوال الجيران تفاصيل ليلة مرعبة قضى فيها حريق بحي دار السلام في مصر على أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و3 أولاد.

وأفاد الجيران الناجون من الموت فى حريق منزلهم بوادي عنتر بعزبة خير الله فى حي دار السلام فى أقوالهم أمام رجال المباحث أنهم استشعروا انبعاث رائحه دخان من شقة بالطابق الاول، ولم تمر دقائق معدودة الا وامتدت كرات اللهب الى خارج الشقة من الطابق الاول لتصل الى المنزل المكون من 3 طوابق.

وأضاف الجيران الناجون من الموت بأن النيران لم تحرق شققهم من الداخل فالحريق امتد من غرفة نوم بالطابق الاول لتحرق واجهة المنزل بالكامل من الخارج فهرولنا جميعا مسرعين خارج المنزل ، الا ان الموت كان على موعد مع عم رمضان واسرته ليلقوا مصرعهم حرقاً ولم نستطع انقاذهم بحسب صحيفة الوفد.

وكان قد تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم التعامل مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة التى نجحت بعد جهود كبيرة في انقاذ باقي السكان ومن احتراق شققهم.

وفي أثناء تعامل قوات الحماية المدنية مع النيران والسيطرة على الحريق تم العثور على 5 جثث مصابين بحروق واختناقات تم انتشالهم ، واخطار النيابة للتحقيق .

بداية الكارثة عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطاراً بنشوب حريق فى منزل بشارع الجمهورية وادي عنتر بعزبة خير الله دائرة قسم دار السلام .

على الفور تم توجيه 5 سيارات التي تمكنت من محاصرة كرات اللهب بعد أن امتدت النيران من شقة في الطابق الأرضى إلى الطابق الثالث.

وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحه 60 مترا وان ماساً كهربائياً بغرفة نوم بالطابق الأول ادى الى حريق امتد للدور الاخير تسبب في وفاه أسرة مكونة من 5 أشخاص بالاختناق .

وبعد فحص جثث المتوفين تبين أنهم أب وزوجته واولاده الثلاثة ، وهم رمضان محمد قطب شعبان 33 سنة فرد أمن بشركة خاصة وزوجته هدى شعبان محمد 28 سنة ، وابنائهما حبيبه 10 سنوات مالك 8 سنوات وروان 4 سنوات .

تم تحرير محضر ونقل الجثث الخمس إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .



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