السعودية.. القبض على شاب قاد سيارته بسرعة 250كلم/ساعة ‏

"أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية القبض على قائد مركبة بث مقطع فيديو عبر "سناب شات"، وهو يقود سيارته ‏بسرعة عالية وصلت 250كلم /ساعة.

وقالت إنه تمت إحالة الشخص المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً للنظام، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.‏

وذكرت مصادر أنه بحسب اللوائح فإنه ستتم معاقبة قائد المركبة على 3 مخالفات، ‏الأولى الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة وغرامتها ‏تتراوح ما بين 300-500 ريال، والثانية استخدام المحمول أثناء القيادة ما بين 500-900 ‏ريال، فيما تقدر العقوبة الثالثة (تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر ‏من 50 كلم/ساعة) بغرامة تتراوح بين 1500-2000 ريال.

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