السعودية.. القبض على شاب قاد سيارته بسرعة 250كلم/ساعة
"أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية القبض على قائد مركبة بث مقطع فيديو عبر "سناب شات"، وهو يقود سيارته بسرعة عالية وصلت 250كلم /ساعة.
وقالت إنه تمت إحالة الشخص المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً للنظام، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.
وذكرت مصادر أنه بحسب اللوائح فإنه ستتم معاقبة قائد المركبة على 3 مخالفات، الأولى الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة وغرامتها تتراوح ما بين 300-500 ريال، والثانية استخدام المحمول أثناء القيادة ما بين 500-900 ريال، فيما تقدر العقوبة الثالثة (تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر من 50 كلم/ساعة) بغرامة تتراوح بين 1500-2000 ريال.
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