الطب الشرعي يكشف تفاصيل قتل فنانة شهيرة لزوجها وأداة الجريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير الطب الشرعي لنيابة البساتين الجزئية بمصر تفاصيل واقعة إقدام عبير بيبرس الممثلة على قتل زوجها بقطعة زجاج في مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية بنطاق دائرة القسم.

وأكد تقرير الطب الشرعي إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى الإصابة الطعنية بأعلى يسار الصدر بقطعة زجاج "أداة الجريمة" وما أحدثته من قطع في نسيج الرئة ونزيف دموي بتجويف الصدر أدى إلى الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على جريمتها بسبب ضرب الضحية المتكرر لها قائلة: "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة بحسب اليوم السابع.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أن زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن.

وفي وقت سابق أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس المتهمة ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

واعترفت السيدة الثلاثينية أمام المباحث، بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين.

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