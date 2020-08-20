بالفيديو.. حفرة تبتلع 21 سيارة في ثوان

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام حكومية صينية، اليوم الأربعاء، أن حفرة عملاقة ابتلعت 21 سيارة، بعد انهيار طريق بعد منتصف الليل في جنوب غرب البلاد.

وقد أظهرت لقطات فيديو حصلت عليها قناة CCTV اللحظة التي سقطت فيها السيارات المتوقفة بالقرب من مركز تجاري في حفرة ضخمة عندما انهار الطريق أمام المبنى فجأة، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أنه تم رفع 15 مركبة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت "رويترز"، بينما بدأ على الفور التحقيق في سبب الحادث.

وقد تعرضت مقاطعة سيتشوان، التي يتدفق من خلالها نهر اليانغتسي، إلى موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، ورفعت سلطات الصين حالة الاستجابة الطارئة إلى الحد الأقصى، الثلاثاء.

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