حبيب الياسي يتغنى بـ "ملهم دبي"

المصدر: دبي - البيان

أطلق الفنان حبيب الياسي، أحدث أغنياته الوطنية التي حملت عنوان "ملهم دبي" والتي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

"ملهم دبي" من كلمات محمد أحمد آل علي، وألحان الياسي، وتوزيع إبراهيم السويدي، وإنتاج شركة إتش برودكشن للإنتاج الفني.

وأكد الفنان حبيب الياسي أن الأغنية الجديدة ما هي إلا بداية لعدد من الأعمال الوطنية التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة. وقال: "سعيد بهذا العمل للغاية، خاصة وأنه يتحدث عن معشوقتي دبي وعن حاكمها رعاه الله، إلى جانب أنني حاولت تقديم لحن جديد بأسلوب مختلف عن السائد".

وأوضح الياسي ان الأغنية تتحدث عن إمارة دبي وتطورها المستمر، ومنافستها للعالم، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت على يد ملهم دبي الأول صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي جعلت من دبي مدينة عالمية تحلق في السماء.

وأضاف: "حاولنا من خلال العمل إظهار عدداً من إنجازات دبي، وأهم معالمها السياحية والتراثية، إلى جانب الإنجازات العلمية في مجال الفضاء ومختلف المجالات الأخرى، لنقول للعالم أجمع ها هي دبي دانة الدنيا والتي لا تعرف معنى المستحيل مع حاكمها رعاه الله، وتم، بث العمل عبر عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب عدد من الإذاعات الخليجية والعربية أيضاً.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: "يا صانع الأمجاد بسألك عن شي ...كيف الأمم تبني صروح وحضارات... قال الآثر برهان لك شاهد وحي... يشرح تفاصيله بجزل العبارات.. اسرج طموح الفكر واشعل به الضي... وبالعزم إبني مجد واصنع مسارات... ما يمنع الانسان شي لو بغى شيء يملك إرادة وأمنيات ومهارات".

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