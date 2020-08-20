بالفيديو.. الإطاحة بتنظيم عصابي في السعودية لتحويل الأموال إلى خارج

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت شرطة منطقة الرياض بالسعودية بتنظيم عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) أجانب امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.

وتجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020) بحسب صحيفة "عكاظ" (500.000.000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2.000.000) ريال، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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