«الاتفاقات في تاريخ الإمارات» موضوع محاضرة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات أول من أمس، محاضرة عن بعد بعنوان «عجائب الاتفاقات في تاريخ وأنساب شيوخ الإمارات»، تحدث فيها علي محمد المطروشي الباحث في التراث والتاريخ المحلي. وألقت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن اهتمام نادي تراث الإمارات الكبير بالموضوعات التاريخية والتراثية لدولة الإمارات ينعكس في تنظيمه الندوات والمحاضرات التي يستضيف فيها متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى دوره المهم في توثيق هذا التراث عبر إصداراته المتنوعة من الكتب. وثمن المطروشي في مستهل حديثه دور النادي في حفظ التراث ونشره وتوثيقه، وأشار إلى أن الهدف من المحاضرة هو التعرف إلى لمحة من واقع دولة الإمارات قبل الاتحاد، قبل أن يعرف كلمة «الاتفاقات»، التي قال إنها تعني حالات نادرة الوقوع.

توافقات

وتوقف المطروشي عند عدد من تلك الاتفاقات في تواريخ الأسر الحاكمة للإمارات السبع، مثل تتابع أربعة إخوة على الحكم خلفاً لوالدهم، وأن هناك خمسة من حكام الإمارات تجاوزت مدة حكم كل واحد منهم 50 عاماً، وتوافق زمن فترة الحكم لبعض الإخوة، وتراتب أسماء بعض الحكام على نسق واحد، وغيرها من الإحصائيات والتوافقات في تاريخ الحكم في إمارات الدولة قبل الاتحاد. كما تناول ظاهرة التفاوت بين الأجيال حيث يكون الفارق الزمني كبيراً بين عدد من الأشخاص يلتقون في جد مشترك بنفس عدد الآباء.

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