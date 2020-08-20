تصميم يزهو بـ«الإمارات رسالة سلام»

المصدر: أبوظبي – عبير يونس

تفاعل الفنان هشام المظلوم مع مبادرة السلام الإماراتية، من خلال تصميم «الإمارات رسالة سلام»، الذي حمل الألوان والرموز الوطنية في توليفة تشكيل يظهر السلام جزءاً من المكون الثقافي الإماراتي.

ويقول هشام المظلوم: صممت الشعار كونه مبادرة شخصية مني بعد تفاعلي مع مبادرة اتفاق السلام التاريخي، الذي قادته دولة الإمارات، كوني فناناً ومثقفاً يتفاعل مع أحداث وطنه، مؤكداً أن الإمارات كانت من قبل هذه المبادرة تحمل مبادرات السلام للعالم أجمع.

وقدم الفنان الشعار كونه مبادرة شخصية منه، وجمع في عناصرها البساطة وقوة المضمون؛ إذ يحتوي الشعار على علم وخريطة الإمارات، والصقر رمز الدولة، الذي يحمل غصن الزيتون، الذي يرمز إلى السلام.

من الجدير ذكره أن الفنان هشام المظلوم قد بدأ تجربته في التصميم في العام 1979، حيث صمم منذ ذلك الحين شعارات لصالح عدد كبير من الجهات مثل شعار تلفزيون الشارقة، الذي اعتمد لمدة تصل إلى 25 عاماً، وكذلك الكثير غيره من الشعارات للفعاليات والأحداث الوطنية، مثل شعار «شكراً محمد بن زايد» و«كأس العالم للشباب» في عام 2003. كما وضع تصميمات لطوابع بريدية وملصقات مسرحية، وأقام العديد من المعارض، عرض فيها أعماله في مجال التصميم.

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