ما دلالة ظهور القمر الأسود؟

المصدر: البيان الإلكتروني

لم ييأس المنجمون منذ بداية جائحة كورونا من التنبؤ بموعد انتهاء الجائحة، وبدا شخص تلو الآخر يبشر الجميع بتصريحات عن موعد انتهاء الأزمة ولكن سرعان ما يأتي هذا الموعد والمرض مازال منتشرا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فان، أحدث منجمة تطرقت لهذا الأمر هي المنجمة ياسمين بولاند من غرب لندن، والتي زعمت أن القمر الأسود النادر الذي شوهد في سماء المملكة المتحدة الأسبوع الجاري هو علامة للناس لتغيير حياتهم وانتهاء الأزمة في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما نشر موقع صدى البلد المصري.

وقالت ياسمين إن القمر الأسود الذي ظهر، أمس، في لندن، وسيظهر اليوم في عدة بلدان أخرى، لا يظهر إلا كل عامين ونصف في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه علامة للبشر لاستعادة ثقتهم وحياتهم الطبيعية بعد وقت مظلم وإعادة التألق مرة أخرى.

وأصرت على رأيها بأنه علامة هذا العام على انتهاء جائحة كورونا، موضحة العديد من الأدلة على نظريتها، بأن للقمر الاسود قوة في الظهور وسيساعد الناس على تحقيق النجاح في حياتهم.

ويعرف القمر الاسود بانه القمر الجديد الذي يظهر خلال شهر، ويمكن أن يشير إلى عدم وجود قمر جديد في شهر واحد، ويحدث هذا الحدث كل 33 شهرا تقريبا.

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