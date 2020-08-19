السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظ سكان بلدة أولتن السويسرية الواقعة بين مدينتي زيورخ وبازل، يوم الجمعة الماضي، وقد كسا البلدة غطاء خفيف من الشوكولاتة، بسبب عطل في أحد المصانع التي تنتجها.

فقد تعطل نظام التهوية في مصنع محلي للشوكولاتة تابع لشركة "لندت" الشهيرة، مما أدى إلى نفض المداخن غبارا من الكاكاو ملأ الشوارع وغطى السيارات والأشجار والبيوت في البلدة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت شركة لندت إن عيبًا طفيفًا حدث بالفعل في نظام التهوية في خط "حبيبات الكاكاو" المحمصة في مصنعها في أولتن، الأمر الذي أدى إلى انتشار غبار الشوكولاتة على مساحات واسعة في البلدة.

وساهمت الرياح التي تزامنت مع العطل الفني في انتشار غبار حبوب الكاكاو -التي تعد مادة أساسية في تصنيع الشوكولاتة-، حول المنطقة المجاورة للمصنع، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.

ونشر حساب مدينة أولتن في تويتر صورة لسيارة كانت تغطيها طبقة رقيقة من مسحوق الشوكولاتة، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا مع ما جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أحد مستخدمي تويتر ما جرى انعكاسا للثروة التي جنتها الكثير من الشركات الاستهلاكية، خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا، وما رافقها من إغلاق شبه كامل للعديد من المدن.

وكتب آخر يقول: "السماء تمطر شوكولاتة... هذا لا يحدث إلا في الأحلام؟" وعلق آخر قائلاً: "أخيرا.. لقد تحقق حلمي!". وبدا ما جرى بالنسبة لآخرين مسألة لا يمكن التعبير عنها بكلمات.

وتعهدت شركة لندت لأصحاب السيارات الذين غطى غبار الكاكاو سياراتهم بدفع ثمن غسيلها، في حين تمكنت فرق الصيانة بالمصنع من إصلاح العطل والاستمرار في الإنتاج كالمعتاد.

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