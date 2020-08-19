ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تتحدث عن أيامها الأخيرة بالمستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدثت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن الأيام الأخيرة للراحلة قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة من خلال تصريحات إلى برنامج "لايت شو" على قناة "الحياة" المصرية.

وبحسب بيان رسمي للبرنامج فأميرة مختار قالت إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله على كل شيء"، وفقا لمجلة هي.

وتابعت أميرة أنها حريصة على نشر المزيد من صور والدتها على حساب الراحلة على موقع "إنستغرام حتى الآن، مؤكدة أن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أولا بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

رجاء الجداوي توفيت في الخامس من شهر يوليو الماضي بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا عن عمر يناهز 86 عامًا.

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