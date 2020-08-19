علامة أمريكية للأزياء تعقد أول تعاون إقليمي لها مع مصممة إماراتية شابة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت العلامة "تايلر إليس"، الأمريكية الرائدة في عالم الحقائب الفاخرة، عن تعاونها مع مصممة الأزياء الإماراتية حمدة الفهيم لإطلاق تشكيلة من الحقائب الفاخرة.

واختارت الشركة مصممة الأزياء الإماراتية الشابة لعقد أول تعاون لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة لتجمع بين إبداعات تايلر إليس الكلاسيكية بلمستها الجذابة والتطريزات اليدوية الأنيقة في أزياء حمدة الفهيم، حيث تلتقي الموهبتان لابتكار قطع فريدة يدوية الصنع مصممة خصيصاً للمرأة العالمية.

وتمتاز أفكار الشابة الإماراتية لتصميم ملابس السهرة بالتنوع تماماً كالمواد التي تستعملها في إنتاج تحفها الفنية، التي تعتمد على الأقمشة الفاخرة مثل الأورجنزا الفاخرة ولمسات الدانتيل المرهفة والتطريزات المتقنة وأعمال الترتر اليدوية، والتي تولي جميعها اهتماماً كبيراً بالتفاصيل في كل مرحلة من العملية الإبداعية.

أمّا تايلر إليس، ابنة مصمم الأزياء الأمريكي الشهير بيري إليس، فتستعين في تنفيذ تصاميمها بنخبة الحرفيين من مختلف الأجيال في مدينة لي ليتشي الإيطالية، في تناغم بين الفخامة والجودة العملية من جهة والأناقة الكلاسيكية من جهة ثانية. وتعكس إليس شغفاً بالأزياء الراقية والجودة الحرفية العالية، مما يمنح علامتها الكثير من الاهتمام على الصعيد العالمي. وكنتيجة لذلك، نجحت ابتكاراتها من حقائب اليد في تحقيق حضور دائم على السجادة الحمراء ضمن مهرجانات هوليوود الدولية.

ويأتي الإعلان عن هذا التعاون في يوم المرأة الإماراتية، وبهذا السياق، صرّحت المصممة الأمريكية: "أشعر بسعادة عارمة للإعلان عن شراكتي مع حمدة الفهيم. ووقع اختيارنا على يوم المرأة الإماراتية للإعلان عن الشراكة تكريماً لتراث الدولة التي أنجبت مصممة بمكانة حمدة، واحتفالاً بامرأتين من ثقافتين مختلفتين تعملان معاً لابتكار أعمال فنية فردية. فنحن سيدتا أعمال ومصممتان في عالم الموضة من نفس العمر. نشأنا على ضفتين متقابلتين من العالم، حمدة في أبوظبي وأنا في لوس أنجلوس، وقمنا بتأسيس علامات تجارية مستقلة نملكها كسيدتين، ونركّز من خلالها على الحرفية المهنية والفخامة الحقيقية والتصاميم العصرية. لذلك يشرّفني التعاون مع هذه الموهبة الاستثنائية والرؤية الإبداعية الطموحة".

بدورها، قالت حمدة الفهيم: "عندما بدأت مع إليس مناقشة هذا التعاون المميز، كانت لدينا الكثير من الأفكار المشتركة. صحيح أنني اكتسبت بعض الخبرة في صناعة الحقائب في بداية مسيرتي، إلّا أنني لم أتابع في هذا المسار المهني. لذلك أشعر بالحماس للعمل عن قرب مع مصممة عالمية مبدعة مثل تايلر إليس. فابتكاراتها تتناسب بشكل رائع مع مجموعات الأزياء التي أطرحها، ومن دواعي سروري مناقشة الأفكار الجديدة ومفاهيم التصميم معها. ولا يسعنا الانتظار لإطلاق التشكيلة".

من المقرر طرح التشكيلة المصغّرة في وقت لاحق من هذا العام، وستشمل تصاميم مختارة من حقائب تايلر إليس. ويمكن تخصيص الحقائب في ورشة حمدة الفهيم حسب تفضيل كل سيدة ومتطلباتها. كما يمكن للعميلات الاطلاع على عيّنات الأقمشة والاختيار من بين مختلف المواد والأنماط والألوان والتصاميم المتاحة. وبعدها سيتم تصنيع القطع المخصصة يدوياً وتسليمها خلال 4 - 6 أسابيع من تقديم الطلب.

ستتوفر التشكيلة محدودة الإصدار في استوديو حمدة الفهيم بأبوظبي وعبر الموقعين الإلكترونيين tylerellis.com و farfetch.com مع خدمة التسليم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

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