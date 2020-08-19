استقبال مدعوي حفل زفاف برشهم بـ "ماء النار"!

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية في مصر حادثاً مأساوياً، دفعت خلاله الغيرة والحقد إلى الانتقام، من دون مراعاة لأي أشخاص أو أطفال تزهق أرواحهم نتيجة هذا العمل الآثم.

وقد أصيب خلال الحادث 9 أشخاص بجروح كبيرة، وذلك نتيجة إلقاء "مياه النار" على معازيم بحفل زفاف بالمدينة، وذلك بدافع الانتقام من العريس بحفل زفافه، الذي ترك بنتهم وتقدم للزواج بأخرى.

وفي التفاصيل أصيب 9 أشخاص بحروق نتيجة إلقاء "مية " نار عليهم في حفل زفاف بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، نتيجة وقوع مشاجرة بين أصحاب حفل الزفاف وآخرين، فقام الطرف الثاني بإلقاء "جردل" مياه نار على المعازيم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينهم طفلان عمرهما عامان و4 أعوام، وألقي القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة، بحسب "اليوم السابع".

وكان المتهمون تربطهم علاقة نسب بالعريس "صاحب حفل الزفاف" قديما، إلا أنه طلق ابنتهم ليتزوج من أخرى بنفس الشارع، وأثناء حفل الزفاف قرروا الانتقام بدافع الغيرة والتعدي عليهم بإلقاء "مياه نار" بقصد إصابة المعازيم، إلا أنها جاءت بالخطأ على العائلة المصابة وأحدثت بهم حروق وإصابات.

وعند ورد بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مستشفى شبرا العام للحروق، بوصول عدة أشخاص مصابين بحروق مختلفة، تم مأمور قسم ثان وبسؤال المصابين اتهموا أشخاص معينين بالتعدي عليهم بإلقاء جردل به مواد حارقة "مياه نار" وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.

ومن ناحيته، أوضح مستشفى شبرا العام للحروق، أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى، وذلك نظرا لأن الإصابات الخاصة بهم طفيفة، بينما تم حجز 6 آخرين لاستكمال العلاج، وأن درجات الحروق بهم تتراوح ما بين الدرجتين الثانية والثالثة.

فيما قرر قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في القتل وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين وشهود الواقعة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز