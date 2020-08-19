شاهد.. يوتيوبر بريطاني يشهر إسلامه

المصدر: البيان الإلكتروني

جاي بلافري هو شاب بريطاني يبلغ من العمر 24 سنة، يحب أن يشارك تجاربه ورحلاته على اليوتوب، مثل أي يوتوبر على المنصة. خلال اليومين الأخيرين بات جاي بلافري حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي التي تناقلت قصته بعدما أعلن اعتناقه الإسلام.

وذلك بعدما نشر الخبر على قناته أول امس الاثنين من خلال فيديو يصور فيه لحظة نقطه الشهادة خلال تواجده بأحد المساجد، وذلك بعد رحلة طويلة من البحث والاستكشاف.

ولقي اعتناق جاي للإسلام ردود فعل واسعة من قبل العرب والمسلمين على منصات التواصل الاجتماعي، التي تناقلت قصته ورحبت بدخوله حياة وتجربة جديدة.

ولاحظ الكثير من متابعيه، الذين يفوق عددهم ربع مليون مشترك على اليوتوب مدى اهتمامه بالثقافة الإسلامية والعربية قبل اعتناقه الإسلام، حيث كان دائما يتطرق في مواضيعه إلى حياة المسلمين في الغرب ويشارك تجارب استماعه للأذان أو القرآن أو حضوره دروس الدعاة المسلمين.

كما نشر فيديوهات له وهو يقوم بتجربة الصيام كغير مسلم، وبدأت قناته تجذب الكثير من المتابعين في السنة الماضية بعدما تردد على دول ذات غالبية مسلمة عربية وشارك تجارب زيارته لها والتعرف على ثقافات شعوبها.

وكانت أول رحلة له إلى تركيا، ثم الهند ورومانيا والعراق ومصر، وعمد في كل رحلة لزيارة مساجد هذه الدول مع توثيق كل اللحظات التي عاشها في فيديوهات على شاكلة "فلوغ".

ويقول جاي، الذي أنشا قناته على اليوتوب قبل ثلاث سنوات، إن هدفه "تأمل مختلف البلدان والأديان حول العالم"، مضيفا "قناتي هدفها تمثيل كم من ينظر إليهم بشكل سلبي في الإعلام أو الأوساط العامة، أسعى للمساواة حول العالم وأريد أن يعيش الناس في صحة وأمان ورخاء بغض النظر عن خلفياتهم"، بحسب ما نقلت "يورونيوز".

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