وفاة عروسين ليلة زفافهما في حادث مروع بالسعودية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان (جنوب غرب السعودية) من انتشال جثمان عريسين سقطا في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، بينما كانا في طريقهما لأحد الفنادق بعد انتهاء حفل زفافهما.

وقال جمعان الهروبي، وهو أحد أقارب العريسين لموقع "العربية.نت": إن الزوج كان ينتظر حفل زواجه منذ ما يقارب 9 أشهر، وقد تأجل موعد الزفاف بسبب جائحة كورونا، لتستقر أسرتا العريس والعروس على تحديد مساء أمس الاثنين كموعد للحفل.

وأضاف: "بعد احتفاء العريسين بزواجهما مساء أمس وانتهائه مع قرب منتصف الليل، همّا بالنزول، في ملابس الزفاف، من موقع الحفل بأحد جبال محافظة هروب. وسلكا أحد الطرق الجبلية في المحافظة، والتي تُعرف باسم "طريق الفقارة" من أجل الوصول إلى الفندق الذي سبق وحجزا فيه غرفة لقضاء عدة أيام فيه بعد حفل زواجهما. وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار".

وأشار إلى أن الجهات المعنية من الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية باشرت عمليات الإنقاذ في موقع الحادث فور تلقيها البلاغ. وقد تمكنت من انتشال جثمان العريسين حوالي الساعة السابعة صباحاً من اليوم الثاني، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز