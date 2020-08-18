"ديزني" تُعد برنامج كارتون يحمل اسم زاهي حواس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، أن شركة ديزني تعمل حالياً على إعداد برنامج كارتون لتعريف الأطفال بالحضارة الفرعونية.

وأوضح حواس، خلال لقائه عبر شاشة قناة ON، أن البرنامج سيحمل اسم "ليتل حواس"، وتقوم فكرته في الأساس على وجود طفل صغير يخوض العديد من المغامرات بعد أن يستفسر عن بعض المعلومات الأثرية منه خلال الأحداث.

وأضاف أن فكرة الكارتون تم طرحها منذ عام 2011، إلا أن الأحداث التي وقعت بعد ذلك في مصر أدت إلى تأخير إنتاجها، لافتاً إلى أنه اشترط على "ديزني" أن يتم إنتاج نسخة ليتم عرضها في مصر، خاصة أن الإنتاج مشترك.

وتابع أن الفيلم يشارك في إنتاجه رجل الأعمال المصري حمادة أبو العنين، لافتاً إلى أن البرنامج فكرة الأخير في الأساس.

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