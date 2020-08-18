التحفظ على أموال فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم، قراراً بتأييد أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها، الصادر من النائب العام ضد كل من حنين حسام عبد القادر، ومودة فتحي الأدهم، المعروفتين إعلامياً بفتاتي "التيك توك".

ووفقاً لـ "اليوم السابع"، كانت المحكمة الاقتصادية قد أمرت بحبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسِهم، فيما اتهمت النيابة الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات" أو مسوِّغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أموراً من شأنها التأثير في الرأي العام.

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