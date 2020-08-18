شاهد.. يوتيوبر بريطاني شهير يعلن إسلامه

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بلفري متابعيه بمقطع فيديو وثق من خلاله لحظات دخوله الإسلام.

ونشر بلفري الفيديو عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعنوان: "لقد أصبحت مسلماً.. نطقي للشهادة".

وظهر خلال الفيديو الذي نشره وهو يجلس في أحد المساجد أثناء تلقينه الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية، حتى يستطيع أن يفهم معاني ما ينطقه من كلمات عربية.

يشار إلى أن قناة جاي بلفري تم إطلاقها على الموقع يوم 20 يناير 2017، ووصل عدد متابعيها حتى الآن إلى ما يزيد على 265 ألف متابع.

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