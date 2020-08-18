بالفيديو.. مصاب بكورونا يعقد قران ابنته "من البلكونة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام رجل سعودي مصاب بفيروس كورونا، بعمل حيلة جديدة خلال عقد قران ابنته، حيث أبدى موافقته من شرفة منزله، وأصر على عقد قران ابنته حتى قبل تعافيه.

وتداول رواد "تويتر" مقطعا من عقد القران، حيث ظهر العريس والمأذون والشهود في ساحة المنزل الخارجية، ووالد العروس من الشرفة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن والد العروس أتم الأمر بسبب أن العريس ووالده حضرا من منطقة تبوك، وهي منطقة بعيدة عن منزل العروس.

وكشف والد العروس عبدالمجيد بن أحمد الغبيشي الزهراني، كواليس الزفاف، مؤكدًا أن العريس ووالده حضرا من منطقة تبوك، وعند علما بإصابتي بفيروس كورونا المستجد عرضا تأجيل كتابة العقد، ولكن لأن المسافة التي قطعاها تزيد على 1000 كيلو متر رفضت ذلك، وكتبنا عقد القران تخفيفا عليهما.

مؤكدًا إنه كلف نجله بإكرام الضيوف، والمكوث بالحجر الصحي في منزله، مشيرًا إلا إنه هو من قام بتوثيق عقد القران ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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