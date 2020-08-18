لليوم الثاني.. غرق شاب بشاطئ موت جديد في الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني



شهد شاطئ السلام 2 بمنطقة ابويوسف بحي العجمي غرب الإسكندرية بمصر، لليوم الثاني على التوالي غرق شاب في مياه البحر رغم غلق الشاطئ تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتعليق لافتات بذلك، ولم يتم انتشال جثته حتى الآن.

كان قسم شرطة العامرية أول، قد تلقى إخطاراً من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق شاب عقب نزوله مياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بسبب جائحه كورونا المستجد كوفيد 19.

وتوجهت قوة من قسم العامرية أول بصحبة الإنقاذ النهري ، وتبين غرق محمد عبد الرشيد أحمد 18 عاما، من محافظة الجيزة، وقامت قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثة وتوقف البحث مع دخول الليل لعدم الرؤية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومواصلة الإنقاذ النهري عمله صباح غد بحسب موقع فيتو .



وكان شاطئ السلام 2 قد شهد أمس حالتي غرق وقبلها بعدة أيام حالة غرق رغم غلق الشواطئ.

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