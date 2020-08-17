ماذا قالت سما المصري في المحكمة وهي ممسكة بـ "المصحف"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر مُحاكمة "سما المصري" في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق.



وحضرت "سما" إلى المحكمة مرتدية الكمامة وممسكة بالمصحف، قائلة للمحكمة "منشرتش فيديوهات وكلها خاصة".



وطالب أشرف ناجي، محامي المتهمة بتعليق الدعوى لحين الفصل في القضية الأولى المستأنف عليها والمحجوزة للحكم في 7 سبتمبر المقبل بحسب فيتو.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري"، وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.



يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، وما زالت تنظر أمام محكمة مستأنف.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورًا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها.



واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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