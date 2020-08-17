فيديو يحبس الأنفاس .. سعودي يقفز على ظهر حوت في عرض البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر بحسب روسيا اليوم.

ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين السعوديين يدعى أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.

فيديو يحبس الأنفاس .. سعودي يقفز على ظهر حوت في عرض البحرhttps://t.co/JzIHrBnp1t#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cKXVbwvrcQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 17, 2020

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز