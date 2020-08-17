شاهد.. سرعة بديهته تنقذ صديقه من الموت صعقاً
في المواقف التي تهدد الحياة، لا يوجد وقت كافٍ للتفكير واتخاذ القرارات الصحيحة، ولكن رجلا في باكستان استطاع بذكائه وسرعة بديهته في إنقاذ صديقه من الموت صعقاً بالكهرباء.
ويظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق في كراتشي ووصل أصداءه إلى العالم، رجلان يقفان خارج متجر، وبينما ينتظر الصديق، بدأ الآخر في إنزال مصراع المتجر المصنوع على الأرجح من المعدن. وفي اللحظة التي يغلق فيها الرجل المتجر، التصق بالمصراع وتوقف عن الحركة.
وحينها لمسه صديقه للحظة، فأدرك أنه يتعرض للصعق بالكهرباء.
شاهد.. سرعة بديهته تنقذ صديقه من الموت صعقاً https://t.co/uWwFifCBgZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LY6bTwQ6Ik— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 17, 2020
وبعد ثوان قليلة من التفكير في كيفية إنقاذ صديقه دون أن يصاب هو الآخر بالصعق، قام الصديق بإزالة وشاح من القماش من حول رقبته، ورماه حول رقبة صديقه وسحبه بقوة كبيرة، وبعد محاولتين تمكن أخيرًا من تحرير صديقه.
ويمكن رؤية الرجل الذي تعرض للصعق بالكهرباء مستلقيًا على الأرض.
وينتهي الفيديو بتجمع الناس حول الرجل الذي أصيب بصدمة كهربائية، وقد تمكن من النهوض أخيرا.
وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بذكاء وسرعة بديهة الصديق الذي أثبث مقولة "الصديق وقت الضيق".