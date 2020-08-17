شاهد.. سرعة بديهته تنقذ صديقه من الموت صعقاً

إعداد راضية آيت خداش

في المواقف التي تهدد الحياة، لا يوجد وقت كافٍ للتفكير واتخاذ القرارات الصحيحة، ولكن رجلا في باكستان استطاع بذكائه وسرعة بديهته في إنقاذ صديقه من الموت صعقاً بالكهرباء.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق في كراتشي ووصل أصداءه إلى العالم، رجلان يقفان خارج متجر، وبينما ينتظر الصديق، بدأ الآخر في إنزال مصراع المتجر المصنوع على الأرجح من المعدن. وفي اللحظة التي يغلق فيها الرجل المتجر، التصق بالمصراع وتوقف عن الحركة.

وحينها لمسه صديقه للحظة، فأدرك أنه يتعرض للصعق بالكهرباء.

وبعد ثوان قليلة من التفكير في كيفية إنقاذ صديقه دون أن يصاب هو الآخر بالصعق، قام الصديق بإزالة وشاح من القماش من حول رقبته، ورماه حول رقبة صديقه وسحبه بقوة كبيرة، وبعد محاولتين تمكن أخيرًا من تحرير صديقه.

ويمكن رؤية الرجل الذي تعرض للصعق بالكهرباء مستلقيًا على الأرض.

وينتهي الفيديو بتجمع الناس حول الرجل الذي أصيب بصدمة كهربائية، وقد تمكن من النهوض أخيرا.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بذكاء وسرعة بديهة الصديق الذي أثبث مقولة "الصديق وقت الضيق".

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