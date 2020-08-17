«كورونا» يدخل المغني الهندي «إس بي بي» العناية المركزة

المصدر: إعداد: نهى حوا

دخل أشهر مطربي الأفلام في الهند، إس بي بالاسوبراهمانيام، وحدة العناية المركزة، حيث تم وضعه على أجهزة الإنعاش، بسبب (كوفيد 19)، وفقاً لما أفاد به المستشفى، حيث يتلقى العلاج.

وأفاد مساعد مدير الخدمات الطبية، أنورادها باسكاران، في وحدة الرعاية الصحية «إم جي إم هيلث كير» في تشيناي جنوب شرق الهند، عن حدوث انتكاسة في صحة المغني بعد دخوله المستشفى في 5 أغسطس الجاري، في أعقاب ظهور أعراض فيروس «كورونا» عليه.

وتأتي انتكاسة إس بي بالاسوبراهمانيام، بالتزامن مع خروج نجم بوليوود، أميتاب باتشان من المستشفى، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة قناة «سي إن إن» الأمريكية.

ويعتبر إس بي بالاسوبراهمانيام شخصية بارزة في السينما الهندية، وهو معروف للمعجبين باسم «بالو» أو «إس بي بي»، ويحمل في رصيده أكثر من 100 أغنية كونه مغني تشغيل، أي فنان صوت يسجل الأغاني التي يجري تقليدها لاحقاً من قبل الممثلين في الأفلام، في لغات متنوعة، بما في ذلك التيلوغوية والتاملية والهندية والإنجليزية والبنغالية والبنجابية.

وقال باسكاران في تصريح: «في وقت متأخر من الليل في 13 أغسطس الجاري، تدهورت حالته وبناء على نصيحة الفريق الطبي الخبير الذي يعتني به، تم نقله لوحدة العناية المركزة وهو على أجهزة الإنعاش وتبقى حالته حرجة»، مضيفاً أن المغني البالغ من العمر 74 عاماً يخضع للمراقبة الدقيقة من قبل خبراء العناية المركزة. وطلب الملحن الفائز بالأوسكار، إيه آر رحمن من المعجبين الصلاة للمغني واصفاً إياه بـ«الأسطورة».

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