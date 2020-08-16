وفاة أرملة الكاتب العالمي ماركيز المصرية

أعلنت وزارة الثقافة فى المكسيك وفاة مرسيدس بارشا أرملة وملهمة الروائى الكولومبى جابرييل جارسيا ماركيز عن 87 عاماً السبت فى العاصمة مكسيكو حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وقالت وزيرة الثقافة المكسيكية أليخاندرا فراوستو فى تغريدة على تويتر "تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا" وأضافت "تعازينا الحارة".

ولم يكشف سبب وفاة بارشا التى تقيم منذ 1961 فى مكسيكو، لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعانى من مشاكل تنفسية. وكان جارسيا ماركيز، حائز جائزة نوبل للأدب فى 1982 الذى ولد فى اراكاتاكا فى كولومبيا فى 1927، توفى فى 2014 فى مكسيكو.

وعبر الرئيس الكولومبى إيفان دوكى عن تعازيه للعائلة. وكتب "اليوم توفيت مرسيدس بارشا التى كانت حب حياة مواطننا الحائز على نوبل جابرييل جارسيا ماركيز ورفيقته بلا شروط"، مؤكداً "تضامن" كولومبيا مع عائلتهما، وفقاً لليوم السابع".

ومرسيدس بارشا التى ولدت لمهاجرين مصريين، وعاشت فى ماغانغوى فى كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان جارسيا ماركيز يعرفها منذ الطفولة عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية من قرية إلى قرية.

ورزق الزوجان بابنين أحدهما جونزالو وهو رسام والثانى رودريغو وهو مخرج ومنتج سينمائى وتليفزيوني. وأثارت وفاة مرسيدس بارشا ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعى فى الأوساط الأدبية والثقافية والسياسية.

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