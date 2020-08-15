بسبب الدش .. عريس يترك عروسه يوم الزفاف

المصدر: وكالات

فضّل عريس من غينيا العمل على يوم زفافه حيث ترك حفل زواجه من أجل إرضاء أحد عملائه.

وكان العريس الذي يعيش في غينيا في طريقه لحضور حفل زفافه عندما تلقى مكالمة من عميل عزيز عليه ولم يجد أي سبب، ولا حتى حفل الزفاف، لرفض الطلب.

وقال أحد الحضور في حفل الزفاف إن العريس وهو يعمل في تركيب "الأطباق"، ترك عروسه وعائلته وأصدقاءه في مكان زفافه لتركيب لاقط هوائي لأحد العملاء.

وأضاف أحد الحضور أن العريس أتم عمله على أكمل وجه وعاد إلى عروسه لمواصلة الاحتفال.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة تسلق العريس وهو بصدد تركيب "الدش" وقد حصل على الكثير من التعليقات.

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