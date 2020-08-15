كشف سر عدم اهتمام طبيب الغلابة بملابسه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وليد محمد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، سر عدم اهتمام والده بملابسه.

وقال مشالي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، إن والده لم يكن يهتم بملابسه لسبب واحد وهو خوف الغلابة منه، وأضاف:" كان بيقولي ممكن الغلابة يخافوا من ديكور العيادة ويقلقوا يقربوا".

وأردف:" كان بيحس إن الملابس حاجة مبالغ فيها هو مش محتاجها، وبتبقى مدعاة لخوف المريض غير المقتدر منه، لكنه كان يهتم بنظافة العيادة، ولم يكن يهتم بأن تكون ذات ديكورات فخمة" بحسب موقع فيتو.

وأشار إلى أن والده كان قنوعًا للدرجة التي جعلته لا يرهق نفسه بالأقساط، على الرغم من أنه بدأ كشفه مقابل 25 قرشًا.

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