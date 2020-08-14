فاطمة الهاشمي عازفة بيانو ومغنية أوبرا بدرجة احتراف

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نشأت الشابة الإماراتية فاطمة الهاشمي في بيئة محبة وتقدر الفنون، فأغلب أفراد عائلتها متذوقون للموسيقى، ولاحظوا موهبتها الموسيقية منذ الصغر، عندما كانت تعزف الألحان التي تسمعها، وهو الأمر الذي تطور من خلال النادي الموسيقي في مدرستها، الذي دعمها للعزف على آلة الأكورديون.

وفي مقابلة مع «البيان»، أوضحت الهاشمي بأنها عازفة بيانو ومغنية أوبرا من أبوظبي، وحاصلة على شهادة في آلة البيانو. أما عن درجتها العلمية فهي حاصلة على ماجستير إدارة الفنون الأدائية وبكالوريوس هندسة معمارية.

تأهيل

وقالت فاطمة الهاشمي: «بدأت منذ صغري بأخذ دروس البيانو الخصوصية مع عازف البيانو العراقي سلطان الخطيب، ومنه أحببت الموسيقى الكلاسيكية الغربية، ولم أكف عن التعلم حتى بدأت بأخذ امتحانات الموسيقى القادمة من بريطانيا، وحصلت على شهادة تعادل البكالوريوس في أداء آلة البيانو.

بعدها بدأت بالتدريس في مركز البيانو التابع لوزارة الثقافة والشباب لمدة 4 سنوات، وأصبحت رئيسة قسم الموسيقى في الوزارة. وكان هذا دافعاً لي لإكمال دراساتي العليا في المجال الموسيقي، وحصلت على ماجستير إدارة الفنون الأدائية من جامعة السوربون.

وتستدرك فاطمة: حبي للموسيقى الكلاسيكية الغربية عزز من حبي للأوبرا، فمنذ الصغر وأنا أحب الغناء، ولكن لم أتخيل أنني في يوم سأكون على المسارح كمغنية أوبرا، حيث بدأت بأخذ دروس الغناء الأوبرالي منذ 4 أعوام. وكل ما سمحت لي الفرصة عند السفر لخارج الدولة أحرص على أخذ دروس تخصصية للغناء الأوبرالي.

وتعتبر فاطمة التشيلو أقرب آلة تشبه صوت الإنسان، وتقول: عمق صوت الآلة شدني كثيراً، وجعلني أتعلمها في بيت العود منذ عامين.

وتضيف: فزتُ مؤخراً بالمركز الثاني في مسابقة «من البيت إلى المسرح»، التي نظّمتها دبي أوبرا، حيث أرسلت فيديو لأدائي من البيت لأحد الفنون الأدائية، ولم أتوقع صعودي للمراحل النهائية من بين 800 مشارك. وأستطيع القول: إن حصولي على المركز الثاني من خلال تقديم حفل موسيقي خاص لي في استوديوهات أوبرا دبي كان حلماً وتحقق.

طموح

وتضيف: حالياً أقوم بتجهيز برنامج الحفل والتعاون مع بعض الشعراء والموسيقيين.

وتوضح الهاشمي أنها حصلت على العديد من الجوائز في مسابقات البيانو في الإمارات والكويت، وأبرزها الجائزة الخاصة لأفضل أداء للمؤلف شوبان. كما حصلت على جائزة مسابقة الموسيقى المصاحبة للأوركسترا في سان مارينو كونها مغنية أوبرا. كما شاركت الهاشمي في العديد من الحفلات الموسيقية الثقافية والدبلوماسية، ومنها الأسابيع الثقافية المنظمة من قبل وزارة الثقافة في الخارج، ومناسبات اليوم الوطني الإماراتي بتنظيم سفارات الإمارات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز