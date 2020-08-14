مشاركة عربية إيجابية في سوق كان للتلفزيون

المصدر: دبي - البيان

يذهب سوق كان الدولي للتلفزيون وصناعة الترفيه «مبكوم» إلى منطقة استثنائية لمواجهة جائجة «كورونا»، من خلال أعمال دورته المقبلة التي تستضيفها مدينة «كان»، جنوبي فرنسا تحت عنوان «مبكوم.. الموعد.. كان».

وأكد تيد باراكوس، مدير تطوير الأسواق في «ريد ميدم» الشركة المنظمة لأسواق «ميب تي في وميب كوم»، أن «ميب كوم رونديفو» سيعقد في 12 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أيام، كما أكد أيضاً أن المعرض سيكون موعداً استثنائياً، بحيث لن تكون هنالك معارض كما يجري سنوياً، خلال فعاليات «مبكوم»، بل سيكون هناك مخطط أرضي جديد للعرض، يضم صالة ذات مساحة مفتوحة لاستيعاب اجتماعات العمل الشخصية التي ستقام خلال أعمال السوق والتي تقلصت إلى 3 أيام بدلاً من أربعة، مشيراً إلى أن برنامج «ميب كوم - رونديفو - كان» سيضم عدداً من المؤتمرات وعروضاً رفيعة المستوى مخصصة للمشترين.

وتوقع باسل حجار، المدير المسؤول في الشرق الأوسط حضوراً ايجابياً من الدول العربية.

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