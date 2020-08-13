منطقة الألعاب في "ميركاتو" تفتح أبوابها أمام الأطفال بإجراءات احترازية صارمة

المصدر: دبي- البيان

أعادت شركة لاندمارك إفتتاح «فن سيتي ميركاتو» حيث تم تجديد مركز الترفيه العائلي فن سيتي وتحديثه بإضافة العديد من الألعاب وتطبيق تدابير خاصة للسلامة والأمان والتعقيم حرصا على سلامة الأطفال. وهو ما لقي استحسان كبير من الأهالي الذين لم يترددوا في جلب اطفالهم للاستفادة من جو المرح في فن سيتي بعد أن وجدوا عناية كبيرة بالأطفال وصحتهم.



وتضفي منطقة تسلق الجدران المضافة حديثاً عنصر المغامرة عند الأطفال مع تجربة التسلق الصعبة التي يشرف عليها متخصصون بهذا المجال.

وتضم فن سيتي ميركاتو منطقة اللعب اللينة للأعمار ما بين 4-12 سنة – والتي تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية الجسدية و العقلية للأطفال.

وقدمت فن سيتي ميركاتو عروضا تضمن استمتاع الأطفال باللعب وفق إجراءات احترازية منها الحصول على عضوية اللعب بأسعار تبدأ من 89 درهماً فقط للدخول و اللعب بلا حدود لمدة شهر كامل.

وتحرص إدارة فن سيتي على تعقيم المبنى يوميا حفاظا على سلامة الأطفال وذويهم كما تحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بوضع علامات وتستقبل عدد محدد من الأطفال في وقت واحد تفادياً للازدحام حفاظاً على سلامة الكل.

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