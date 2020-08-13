بعد تداول صور زوجته.. محمد عساف يخرج عن صمته

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى محبوب العرب، الفنان الفلسطيني محمد عساف، أن يكون لزوجته أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن جميع الحسابات التي تتداول صورا تنسبها إليها، هي حسابات مزيفة.

ووجه عساف رسالة لجمهوره بعدم التعاطي مع الشائعات، واحترام رغبته في عدم تداول حياته الشخصية عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن امتنانه لكل من هنأه، في تسجيل مع برنامج MBC Trending نشره عبر إنستغرام.

وكتب عساف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "حبايبي في كل مكان ...حبيت احكيلكم شكرا شكرا على تهانيكم الجميلة بمناسبة زواجي...و يا رب يسعدكم جميعا و يعطيكم الصحة و الهنا. وبحب أشدّد إنه زوجتي ما عندها أي حساب على سوشيال ميديا. كل الموجود حاليا مش حقيقي. بحبكم و بشكركم".

وقال عساف وفقاً لمجلة "هي"، إنه كان يود أن يشارك الجمهور لحظات حفل زفافه ولكنه احترم حالة الحداد بسبب أحداث بيروت، وكذلك بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا والتي منعته من إقامة حفل زفاف كبير، وأضاف إن حفل زواجه اقتصر على أهله فقط وعدد قليل من أصدقائه.

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