كارينا كابور وسيف علي خان يعلنان خبراً سعيداً

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت النجمة العالمية كارينا كابور وزوجها سيف علي خان في بيان مشترك إنهما ينتظران طفلهما الثاني.

وتلقى الثنائي العديد من التهاني من قبل أصدقائهما المقربين وأفراد الأسرة بعد الإعلان عن حملها الثاني في الآونة الأخيرة.

ونشرت الفنانة العالمية كارينا كابور عددًا من التهاني التي تلقتها من أصدقائها وأسرتها وشاركتها مع جمهورها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعدما أصدر زوجها النجم العالمي سيف علي خان بيانًا قال فيه: "يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا".

يشار إلى أن النجمة العالمية كارينا كابور وزوجها سيف علي خان لديهما طفل واحد اسمه "تيمور" والذي من المقرر أن يكمل عامه الرابع في ديسمبر المقبل، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

تعد النجمة كارينا كابور من أنجح النجمات في السينما الهندية خلال السنوات الأخيرة مما جعلها تحظي بجماهيرية كبيرة حول العالم، سواء بسبب موهبتها في التمثيل أو جمالها التي تتميز به، وبالتالي تحظي بمتابعة كيبرة على السوشيال ميديا وتفاعل كبير مع أي صورة تقوم بنشرها، .. كارينا كابور نشرت مؤخراً في أحدث صورة لها عبر حسابها علي موقع انستجرام، وعلقت عليها بتوجيه رسالة إلى الدهون!.

حيث قالت : "عزيزتي الدهون، استعدي للموت"، وذلك في إشارة إلى نيتها التخلص من أي دهون لديها، هذا وقد تميزت خلال بجمالها المعتاد وارتداء ملابس رياضية لتعبر عن مدي استعدادها للتخلص من أي دهون زائدة في جسدها.

على جانب آخر تعد آخر أعمال النجمة الهندية كارينا كابور هو مشاركتها فى بطولة فيلم حمل اسم "Good Goodwz" والتي انتهت من تصويره فى وقت مبكر من العام الجاري 2020، حيث تشارك كارينا كابور فى بطولته مع نجوم مثل أكشاى كومار وكيارا أدفانى، وهو الفيلم الذى حظي بدعاية كبيرة أثناء فترة تصويره لما يتميز به من ضم نجوم كُثر يحظي كلاً منهم بشعبية عريضة ممن يعشقوا السينما الهندية فى بوليوود.

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