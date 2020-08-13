شاهد.. خصومة بين بقرة وزوجين والشرطة تتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعت مواجهة بين زوجين مسنين من طرف، وبقرة وعجلها الصغير من طرف آخر، تدخل دورية الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت السلطات في منشور على فيسبوك أن الزوجين سقطا أرضا بعد أن طاردتهما البقرة في إحدى الحدائق، ما اضطر الدورية إلى الاستعانة بمروحية لإبعادهما عن البقرة وعجلها، وفق "يورونيوز".

وفي الفيديو المرفق بالخبر، تظهر عملية إنقاذ الزوجين، بسحبهما إلى المروحية، في الوقت الذي تقف البقرة وعجلها على بعد أمتار منهما، وقد تم نقل الزوجين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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