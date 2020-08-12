وفاة الإعلامية المصرية بيلا كشك عن 26 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت الإعلامية المصرية، بيلا كشك، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحالة الصحية للمذيعة المصرية، بيلا كشك (26 عاما) تدهورت، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقلها إلى المستشفى، لمعرفة حالتها الصحية بشكل دقيق، إلى أن وافتها المنية هناك.

ويشار إلى أن المذيعة كشك قد خاضت تجربة التمثيل في فيلم "ويزو سكول" للمخرج علي رجب، الذي قامت ببطولته الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وسامي مغاوري، وعلا رامي، وعمر خورشيد، وإسراء عبد الفتاح.

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