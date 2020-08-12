ظنه كورونا .. النجم الهندي سانجاي دوت يصاب بمرض قاتل

المصدر: البيان الإلكتروني

صُدم الوسط البوليوودي بخبر توجه الممثل الهندي سانجاي دوت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لرحلة علاجية.

سانجاي دوت أعلن عن إصابته بسرطان الرئة المرحلة الثالثة، وتم الكشف عن المرض بعدما واجه صعوبة في التنفس وظن وقتها أنه فيروس كورونا إلا أن النتائج أظهرت أنه سرطان الرئة، وفقا لموقع البوابة.

الجمهور صدم بالخبر خاصةً أن الوسط الفني شهد الكثير من الأحداث المأساوية خلال الأشهر القليلة الماضية بين انتحار، ووفاة، وإصابات كورونا.

أما عن حياة الممثل سانجاي فهي تعتبر مأساوية نوعاً ما، فقد خسر والدته قبل عرض أحد أفلامه في صالات السينما بأيام مما دفعه لتعاطي المخدرات للتنفيس عن ألم الفقدان، وبعدها تزوج وأنجب فتاة إلا أن زوجته توفيت بسبب إصابتها بورم في المخ.

سانجاي دخل السجن بعد القبض عليه وبحوزته أسلحة غير مرخصة وتم توجيه تهمة الإرهاب له على آثر تفجيرات مومباي، وبعد خروجه من السجن تزوج مرةً ثانية إلا أن الزواج لم يدم إلا 7 سنوات وفي نفس الفترة خسر والده.

دوت عاد ودخل القفص الذهبي للمرة الثالثة وأنجب طفلين من زوجته، ولسوء الحظ عاد ملف تفجيرات مومباي للواجهة وتم الحكم عليه لـ 4 سنوات تقريباً.

جميع الظروف والإشاعات التي مر بها الممثل لم تفقده شعبيته وقدم عدة أفلام ناجحة نال جوائز عليها من بينها " Vaastav" والذي فاز عنه بكأس فيلم فير، كما تم عرض فيلم يتحدث عن حياته عام 2018.

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