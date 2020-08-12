أول تعليق لوالد الطالب المتوفي الحاصل على 99% بالثانوية العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال والد طالب الثانوية العامة بمجموع 99% والمتوفى بحادث سير فى كفر الشيخ بمصر، "الحاج أحمد مبروك"، أنه احتسب ابنه "خالد"، عند الله سبحانه وتعالى، وتمنى أن يدعو له الجميع وأن يجعله الله من الشهداء، مشدداً على أن ابنه كان يتقى الله فى كل شىء وتابع: "أنا استودعته عند الله وأنا صابر ومحتسب وإن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته".

من جانبه، قال المهندس محمد أحمد مبروك، شقيق المتوفي، إن شقيقه "خالد"، كان طيب القلب يراعى الله فى كافة تصرفاته وأفعاله، وتابع: "كان من أطيب الناس اللى ممكن تقابلها فى حياتك..

وكان مصاحب كل كفر الشيخ"، وأضاف "مبروك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان حسن السمعة وطيب القلب، ومن الشخصيات المخلصة التى تساعد الآخرين.

يذكر أن الطالب خالد أحمد مبروك، حصل على الثانوية العامة من مدرسة على عبد الشكور للغات بنسبة 99%، وكان رحمه الله من الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا شارك فى العديد من المسابقات، وتم تكريمه عدة مرات بمدرسته وبمديرية التربية والتعليم، آخرها بكلية الطب العسكري لمشاركته فى ندوة هناك، كما شارك فى الرحلات العلمية لكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الأسنان، وكلية الثروة السمكية.

كما مثل "خالد" مدرسته فى الدورات الرياضية، وتميز بشخصيته المرحة، وعلاقاته المتميزة بمعلميه وزملائه، كما تميز بتبرعه الدائم لأهل الخير آخرها قبل وقفة عيد الأضحى، فساعد فى زواج إحدى اليتيمات.

وكان شيع المئات من أهالى مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطالب خالد أحمد مبروك الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 99% من مدرسة على عبد الشكور للغات بعد حادث تصادم تعرض له على رافد الطريق الدولى بلطيم كفر الشيخ، قادما من مدينة الرياض متجها إلى مقر إقامته بمدينة كفر الشيخ وكان برفقته 2 من زملائه وتم حجزهما في العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وفقاً لليوم السابع.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالب خالد مبروك رحمه الله كان من الطلاب المتفوقين وتم تكريمه عدة مرات، وكان من المتوقع أن يلتحق بكلية الطب ولكن إرادة الله جعلته عريس هذه الليلة في قبره، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وتقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذى حصل على الثانوية العامة على مجموع 99%، والذى توفى فى حادث تصادم، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز