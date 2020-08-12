إيرادات عروض أفلام في دبي تبرعات لمتضرري انفجار بيروت

المصدر: إعداد: نهى حوا

تعتزم «سينما عقيل» في دبي عرض فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي «وهلأ لوين؟» وفيلم المخرج زياد الدويري «بيروت الغربية»، على أن تذهب إيرادات بيع التذاكر كتبرعات إلى جهود إغاثة الصليب الأحمر اللبناني، على إثر الانفجار المدمر الذي هز بيروت أخيراً.

ويأتي عرض الفيلمين اللذين يعالجان أوضاع المجتمع اللبناني على خلفية الحرب الأهلية، ضمن مبادرة من الموزع «فرونت رو فيلمد إنترتاينمنت» في الشرق الأوسط وشريكه شركة السينما الوطنية الكويتية معاً، جنباً إلى جنب مع «سينما عقيل» التي تعتمد مبدأ السينما البديلة.

وقد عرض الفيلمان في 10 أغسطس ومرة أخرى في 14 و15 أغسطس.

وتعد لبكي أول مخرجة عربية يجري ترشيحها للأوسكار، أما فيلمها «وهلأ لوين؟»، فهو فيلم بلمسة كوميدية تراجيدية يعود إنتاجه لعام 2011 ويدور داخل قرية لبنانية، حيث مجموعة من النساء المحليات يذهبن إلى إجراءات متطرفة لمنع أزواجهن من التحارب في أيام الحرب الأهلية.

وقالت الرئيس التنفيذي لفرونت رو، جيانلوكا شقرا: «تلك أفلام تحمل ندوباً يشعر بها اللبنانيون الذين عاشوا ونجوا من الحرب»، مضيفة: «المكان قريب وعزيز على قلوبنا، ورؤية الدمار الناجم عن الانفجار يؤثر فينا جميعاً في (فرونت رو) وعرض تلك الأفلام مع شركائنا المقربين سينما عقيل، طريقة لكي أعوض لبلادي ما منحته لي. أنا لدي ثقة في شعب لبنان وقدرته على النهوض فوق المأساة والتقدم إلى الأمام»، نقلاً عن مجلة هوليوود ريبورتر.

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