ما حقيقة التقرير الطبي عن سبب وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى المعالج لليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي، قبل رحيله أمس الاثنين سبب وفاته.

ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، قال التقرير إن المريض حضر إلى المستشفى عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة بالبطن، وتم حجزه في المستشفى، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار الترامادول، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا "هاشتاج" طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيارة حفناوي في المستشفى قبل وفاته.

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