فيسبوك يساعد في القبض على قاتل سيدة بعد 6 سنوات من جريمته

المصدر: وكالات

استعانت سيدة بريطانية تُدعى ليهان سيرجسون، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ من أجل الإيقاع بمغتصب وقاتل خالتها كريستين روبنسون في جنوب أفريقيا.

وذكرت ليهان، البالغة من العمر 49 عامًا، أن خالتها قُتلت قبل ست سنوات على يد مغتصبها الذي كان يعمل مزارعًا لديها، مضيفة أنها علمت أن المتهم فرّ هاربا إلى زيمبابوي.

وأشارت وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أنها عثرت عليه من خلال حسابه الذي سجله باسم مستعار على فيسبوك، لافتة إلى أنها تواصلت معه بحجة أنها معجبة به لدرجة جعلته يثق بها، وعندما حددت موعدا للقائه لم يحضر واختفى.

كما أشارت إلى أنه ظهر مرة أخرى على فيسبوك بحساب آخر، وتمكنت للمرة الثانية من التواصل معه، حيث ادعت أنها مضيفة طيران في غانا، وبعد فترة من التواصل اكتشفت أنه عاد مرة أخرى لجنوب إفريقيا، فطلبت منه أن يلتقي بها، وأبلغت الشرطة بالمكان إلا أنه لم يحضر.

وذكرت أنها شعرت بالحزن بعدما ضاعت فرصة القبض عليه، لذلك نشرت صورته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعلنت أنه هو من اغتصب وقتل خالتها، مضيفة أن أكثر من 70 ألف شخص شاهدوا المنشور، وعلمت بعد ذلك أن الشرطة تمكنت بفضل ذلك المنشور من القبض عليه.

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