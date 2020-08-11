من هي عروس الفنان محمد عساف؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل خبر زواج المطرب الفلسطيني، محمد عساف الذي أقيم بحضور محدود.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن العروس من خارج الوسط الفني والإعلامي وتحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة.

وأكد خبر زواج نجم “آراب أيدول”، مواطنه المغني الشعبي قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته في “فيسبوك”، حيث نشر صورة تجمعه بعساف وهنأه على الزواج قائلاً: “وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة”.

ولا تزال أصداء الزواج المفاجئ تثير حيرة العديد من محبي الفنان الشاب الذين أراد الكثير منهم معرفة هوية عروسه.

وبحث قطاع واسع من الجمهور عن معلومات حول عروس عساف، حيث تردد أن زوجة محمد عساف فلسطينية من قطاع غزة، حيث ولدت من أب فلسطيني وأم دنماركية ولم تقم في القطاع لفترات طويلة، حيث عاشت مع كل من والديها لفترة في السعودية، وبعد وفاة والدها انتقلت للعيش في الدنمارك. وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، وفقا لمجلة هي.

وبذلك يصل فارق العمر بين محمد عساف وزوجته إلى 9 سنوات، حيث ان الفنان الفلسطيني سوف يستكمل عامه الـ31 في شهر سبتمبر القادم.

تفاصيل زواج الفنان محمد عساف حتى الآن لم يتم الكشف عنها بشكل كامل على الرغم أنه تردد أن هناك قصة حب جمعت كلا من ريم عودة ومحمد عساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية.

حتى تم الإعلان عن حفل زفافهما الذي اقتصر على مجموعة من أصدقائه وعائلة كل من العروسين وجاءت فكرة اختصار حفل الزواج على مجموعة مصغرة من الضيوف بسبب أزمة فيروس كورونا التي فرضت إجراءات وقائية وتباعدا اجتماعيا في العديد من دول العالم.

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