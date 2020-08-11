عريف سابق في الجيش تطيح بمدرب الأجسام جو ويكس

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أطاحت المدربة الشخصية البريطانية لوسي ويندهام-ريد، بمدرب الأجسام الشهير، جو ويكس، عن عرشه، وتبوأت المرتبة الأولى كالمدربة الأكثر شعبية في بريطانيا، بعد حيازة قناتها الخاصة باللياقة البدنية على "يوتيوب" على أكثر من 58 مليون مشاهدة تحت الاقفال التام، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن العريف السابق في الجيش، البالغة من العمر 49 عاماً، من سوري ببريطانيا، حظيت بنحو 200 مليون مشاهدة عبر مقاطع الفيديو الخاصة بها التي تستهدف كل القدرات.

وتتكون جلساتها في الغالب من تمرينات سهلة المتابعة وتستهدف أجزاء معينة من الجسم، وعادة ما تستغرق سبع دقائق.

ويتألف الفيديو الأكثر مشاهدة لتلك المؤثرة تمارين مدتها سبع دقائق لفقدان دهون البطن، وقد حصد هذا الفيديو أكثر من 75 مليون مشاهدة، من بينها 17 مليوناً أضيفت وقت الاقفال التام.

وكانت لوسي قد نشرت أول فيديو لها على يوتيوب في عام 2012 وقالت إنها تشعر بأنها محظوظة إذا حصلت على 10 مشاهدات.

وقالت أخيراً لصحيفة "تلغراف" البريطانية إنها تعرضت للتنمر في المدرسة ولم تأخذ اللياقة البدنية على محمل الحد حتى انضمت إلى الجيش بسن الـ18، حيث بقيت ثلاث سنوات قبل أن تغادر بسن الـ21 أثر مأساة شخصية، بعد مقتل خطيبها في الجيش عام 1992 عن طريق الخطأ. عادت بعدها تتدرب كمدربة شخصية وبعد عشرين عاماً أطلقت قناتها على يوتيوب، والتي تشمل جميع مستويات اللياقة البدنية.

وقالت إن فلسفتها مبينة على أن التمارين يجب ان تكون قابلة للتنفيذ، لأنها لا تريد أن يطبقها الناس لمدة ثلاثة أسابيع ثم يتوقفون، بل تريدها ان تصبح أسلوب حياتهم، شيئاً يستيقظون كل يوم ويريدون القيام به .

ووفقاً للتقرير أوفكوم، احتل فيديو التمارين البدنية لمدرب الأجسام، جو ويكس، المرتبة التاسعة الأكثر شعبية، مع مشاهدة عالمية وصلت الى 6.6 مليون شخص. وكان ويكس قد حطم الأرقام القياسية لغينيس، باعتباره الأكثر مشاهدة بالبث المتدفق على "يوتيوب"، حيث حاز في إحدى جلساته مليون مشاهدة.

وقد جمع أيضاً 580 ألف جنيه استرليني للعاملين الصحيين مع "دروس المدرب الشخصي" في وقت الإقفال التام، وهو الحدث الذي شهد مشاركة ملايين الآباء مع أطفالهم الذي كانوا خارج المدرسة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز