أعشاش الطيور مصدر إلهام دار ضيافة من نامبيا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

استلهم المصمم الجنوب الإفريقي، بروكي هيفر، تشييد دار الضيافة الواقعة في محمية للحياة البرية في ناميبيا، من الشكل غير المتبلور لأعشاش الطيور.

ووفقاً لموقع مختص بالعمارة والتصميم، تم تصميم الدار لمحاكاة موطن نوع من الطيور في جنوب إفريقيا يدعى "طائر الحباك الاجتماعي"، وهو الطائر المعروف ببناء أعشاش ضخمة منتفخة قادرة على استيعاب مئات الطيور في وقت واحد.

وتقع الدار داخل محمية "ناميب تساريس"، الممتدة على 24 ألف هكتار بين جبال صحراء ناميب.

وتعد غرفها الأربع تطويراً لزوايا الجلوس الأشبه بالعش التي سبق أن صنعها هيفر في الماضي من خلال نسج سيقان النباتات عبر هياكل معدنية.

يقول هيفر للمجلة: "كنت مقتنعاً بأن الأعشاش الأصغر التي بنيتها كانت أكبر من كرسي أو قطعة تصميم، لقد صممت مخيمات بأعشاش فوقها ومن ثم جربت الفكرة لثلاث سنوات، مغيراً الأشكال والمواد وفقا للموقع التي أضعها فيه، فلم يفهمها الناس حقاً وفضلوا الجدران الأربعة والسقف، لكنني واصلت، إلى أن تم قبول مفهوم المسكن غير العادي لهيفر من المحمية".

ويتألف دار الضيافة من ثلاثة طوابق خارج الشبكة بالكامل، ومثل عش طائر الحباك، فإنها منتفخة عند نقاط مختلفة مشكلة نتواءات، وواجهتها مسقوفة بالقش مع خيوط من القصب تم حصادها من شمال نامبيا، أما أسفلها فمدعوم بإطار فولاذي مثني يدوياً، وقد تم بناء بعض الجدران باستخدام قطع خشنة من الغرانيت التي تم ترتيبها بعناية لمحاكاة لحاء أشجار تسكن المناظر الطبيعة المحيطة، هذا فيما الأرضيات والنجارة مصنوعة كلها من خشب الساج الروديسي.

أما الأثاث فمعظمه مدمج، وقد تم اعتماد مجموعة من القطع "لجلب الإحساس بالحداثة".

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