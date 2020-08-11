آلاف المشيعين لجنازة مصطفى حفناوي وحالة من الحزن على مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وعلى عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير بعد إعلان وفاة اليوتيوبر المصري الشاب مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 عاماً بعد إصابته بجلطة في المخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من جنازة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي اليوم، والتي حضرها المئات الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، وشيعت الجنازة اليوم في مدينة الصف في الجيزة، وسبق الجنازة حالة من الحزن على الوسط الفني وعلى حسابات النجوم بعد إعلان وفاته.

ولم تتوقف عبارات الرثاء والنعي من النجوم للراحل مصطفى حفناوي، وكتب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين:" بقلب حزين اقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به اي معرفة ولكن موته المفاجئ اوجع قلوب الجميع، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

ونشر الفنان تامر حسني نعياً مؤثراً لليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعدما تواجد معه في المستشفى في لحظاته الأخيرة، وقال عبر حساب بفيسبوك:" لا حول ولا قوة الا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي مصطفى حفناوي و راح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها.. ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل وكل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحة".

ووفقاً لمجلة "هي"، نعى عدد كبير من النجوم الشاب الراحل اليوم ومنهم الفنانة رانيا يوسف والتي ودعته قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

وأعلن صباح اليوم وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 عام بعد أيام قليلة من نقله إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، وتم تشخيص حالته بشكل خاطئ مما تسبب في تطورها ونتج عنها إصابته بجلطة في المخ ودخل في غيبوبة قبل وفاته.

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