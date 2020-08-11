لهذا السبب تغيّرت حياة إياد نصار

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الفنان إياد نصار أن مشاركته في مسلسل "الجماعة"، الذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان عام 2010، وأدى فيه شخصية "حسن البنا"، شكّلت تحولاً كبيراً في حياته ومسيرته الإبداعية.

وقال نصار، خلال لقاء على قناة "DMC"، إن حياته الفنية والثقافية اختلفت بعد مسلسل "الجماعة"، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالخوف في أي لحظة خلال تقديم شخصية "حسن البنا".

وأكد أن هذه الشخصية ليست مُقدَّسة في نظره، موضحاً أن كسر قدسيتها كان أهم شيء في مشروع المسلسل، لكي يتم تجسيدها بأدق التفاصيل فنياً.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الجماعة" كان من بطولة إياد نصار وعزت العلايلي وسوسن بدر وإخراج محمد ياسين.

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