نظارة غاندي للبيع في مزاد 21 أغسطس الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أتاحت الصدفة لثمانيني يعيش في بريستول البريطانية فرصة مالية ممتازة وحكاية يورثها للأجيال القادمة، تماماً كما ورث هو ذاته شيئاً ثميناً جعله هدفاً في مرمى الحظ.

قبل نحو شهر من الآن، وصباح يوم اثنين، اكتشف مشرف على أحد المزادات في المدينة البريطانية ظرفاً أبيض يتدلى من صندوق بريد الشركة التي يعمل بها، وعندما قام رفقة زميل له بفتحه وجدا مفاجأة في الداخل، نظارة ذهبية رفيعة مرفقة برسالة تقول إن النظارة تعود للمناضل وبطل التحرير الهندي المهاتما غاندي.

الظرف كان قد وُضع في صندوق البريد يوم الجمعة وبقي عالقاً هناك خلال عطلة الأسبوع قبل اكتشافه صباح الاثنين.

عندما اتصل آندي ستو من مزادات إيست بريستول برقم الهاتف المذكور في الرسالة، ليستفسر عن النظارة ومالكها، قال له مرسل النظارة إنه تم توارثها في أسرته، ووصلت إليه من عمه الذي التقى غاندي في عشرنيات القرن الماضي في جنوب إفريقيا، وفق "يورونيوز".

وبعد أن تحقق ستو من أصل النظارة وطابق العديد من التواريخ والأحداث، وتأكد فعلاً من أن النظارة تعود لغاندي، عاود الاتصال بصاحب الرسالة، وأعلمه بالقيمة الحقيقية للنظارة، وقال إن أزمة قلبية كادت تصيب الرجل.

وأعرب ستو عن سعادته بحظهم الكبير الذي جعل هذه النظارات تصل إلى شركتهم، وأنها لم تسرق أو تسقط أو تنتهي في سلة المهملات، واعتبرها أهم اكتشاف يمر على الشركة.

بحسب ستو، هناك اهتمام كبير بالنظارة، خاصة في الهند. وقدر سعرها بين 10 آلاف و15 ألف جنيه استرليني؛ أي ما يعادل 13 ألف إلى 19 ألف وخمسمئة دولار أمريكي، متوقعاً أن تباع برقم أكبر من هذا.

وستعرض النظارة للبيع في مزاد إلكتروني - عبر الإنترنت فقط - في 21 أغسطس.

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