حسين الجسمي: نسامح ونحسن الظن..جميعكم نحب

المصدر: دبي – وفاء السويدي

أطلق سفير المحبة والإنسانية الفنان حسين الجسمي، على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أخيراً، عبارات تعبر عن الاحترام والتسامح وحسن الظن وحبه الكبير للجميع، وذلك بعد صمته لفترة من الوقت على التعليقات السلبية التي انتشرت بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، والذي دمر مساحة كبيرة من الميناء وما حوله من مبانٍ ومؤسسات، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرد فيها الفنان الخلوق على التنمّر، على الرغم من تعرضه لعدة حملات من هذا النوع.

ملايين القلوب

وكتب الجسمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر والانستغرام قال فيها: «صمتنا احتراماً تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرماً، ونتجاهل شموخاً جميعكم نحب»، وعلق الكثير من المحبين له، وقالت الفنانة أصاله نصري على حساب الفنان في إنستغرام: «يا روح قلب الموسيقى وحبيب روحنا، يا أحلى من رسم ذكرى وقت طيب وحلّى الأيام الصعبة، صوتك شبه عالم ما له أوّل ولا إله آخر وعالمك حلو بمرتبة مبهر، صوتك صديقي المقرب، وغيري ملايين القلوب مثلي تعشقك».

حب واحترام

وكتبت أيضاً الفنانة السورية ليلى الأطرش: «رح تضل صاحب القلب الأبيض والروح الجميلة ولو في شوية قلوب سودة صدقني في قلوب مليانة حب واحترام اكبر بكتير بتحبك وبتحترمك»، وعلق الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي بأبيات شعرية تعبر عن الحب والاحترام: «انت شموخ الجبل بالطيب والهيبة، وانت الفريد اللي يشرفنا ويمثلنا، ملكتنا باحساسك العذب والطيبة، وانت الجميل اللي يعبر ما في خاطرنا»، وكان تعليق الإعلامية مهيرة عبد العزيز بجملة: «يا جبل ما يهزك ريح»، أما الدكتور مجد ناجي الذي يعتبر صديق المشاهير والفنانين فقد قال: «حماك الله يا صديقي، يافخرنا».

بشرة خير

كما أبدى الكثير من المتابعين تعاطفهم مع الفنان، حيث علّق البعض بالعبارات التالية: «تحية حب وعرفان من قلب كل عراقي إلى من تغنى بهكذا كلمات جميلة لبغداد والعراق من شماله لجنوبه، الك مكانه بقلب العراقيين خرافية وعندك روح وسماحة تجنن، لا تهتم»، وفي تعليق آخر من مصر قال: «نحترمك نحبك وأنت بشرة خير، فمن حبنا حبيناه، وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه، ويحرم علينا اجتماعه وإنت حبيب كل المصريين، يابو قلب طيب ونظيف».

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