نرمين الفقي تتحدى نفسها في «شارع 9»

المصدر: (القاهرة – مها سمير)

تستعد الفنانة نرمين الفقي لتصوير دورها في مسلسل «شارع 9»، خلال الأيام المقبلة، بعد فترة تحضير طويلة للشخصية لدراسة كل تفاصيلها، قبل بدء التصوير، حيث تقدم شخصية جديدة عليها ومختلفة عن أدوارها السابقة.

المسلسل يمتد على 45 حلقة، وتدور أحداثه حول مجموعة من قصص الحب والفساد والقصص الاجتماعية، يجسدها أبطال العمل رانيا يوسف ومحمود عبدالمغني وأحمد وفيق وغيرهم.

بدورها، اعتبرت نرمين الفقي نفسها محظوظة بالمشاركة في هذا العمل، الذي كتبه حسين مصطفى محرم، ويخرجه محمد عبدالخالق، مؤكدة أنها محظوظة بالمشاركة في هذه التجربة كونها ستظهر من خلال هذا العمل بشكل مختلف وجديد، خصوصاً أن العمل يعتمد على التشويق والغموض، حيث تشهد أحداثه جريمة قتل غامضة.

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