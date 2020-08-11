«ترجمان» تواصل استقبال طلبات المشاركة

المصدر: ‏‏‏‏‏ (الشارقة - البيان)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف، حتى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على استقطاب أكبر عدد من المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً، وتلعب دوراً فاعلاً في مدّ جسور التواصل الحضاري والإنساني بين مختلف الثقافات.

وتتوج الجائزة الفائز في دورتها الجديدة خلال فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تفتح المجال أمام مختلف دور النشر العالمية والعربية التي تمتلك ترجمات أجنبية، بأي لغة من اللغات، للمشاركة بأكثر من عمل ورقي -على أن يفوز واحد منها فقط- شرط أن تكون الأعمال أصلية وصادرة بطبعتها الأولى باللغة العربية، وأن تستلهم في مضامينها الحضارتين العربية أو الإسلامية، من خلال الدخول إلى الرابط التالي: https:/‏/‏bit.ly/‏3fLiEGK

ومنذ إطلاقها ضمن فعاليات الدورة 35 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحدثت الجائزة نقلة نوعية في مجال الترجمة وعملت على إيصال المؤلفات العربية إلى رفوف المكتبات العالمية ليتسنى للقراء التعرّف على إبداعات الثقافة العربية والاطلاع على كنوزها الإبداعية، وحشدت الرؤى من أجل الارتقاء بواقع الترجمة وتعريف المجتمعات الغربية بإرث وتاريخ الحضارتين العربية والإسلامية، ودوره في إثراء الإنسانية بمؤلفات وبحوث في شتى المجالات العلميّة والأدبية.

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