رحيل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عبد السلام العبادي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال نجم، أمس الاثنين، إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة، تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية، وفق "روسيا اليوم.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العبادي، داعيا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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